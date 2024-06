Andreas Muller compie 28 anni, la dolce torta di compleanno: «Auguri papà. Ginny e Penny»

di Redazione web

Andreas Muller compie 28 anni proprio oggi, domenica 2 giugno. Il neo papà ha condiviso sul proprio profilo Instagram la torta di compleanno, forse una delle più belle della sua vita. Sulla panna soffice, si legge la scritta: «Auguri papà. Ginny e Penny». Il ballerino ha ripostato il dolce anche nelle sue storie e ha espresso ancora una volta tutto l'amore che prova per le piccole gemelline che sono nate qualche mese fa (precisamente il 18 marzo) e che, come da lui dichiarato, gli hanno fatto conoscere l'amore vero.

Andreas Muller, papà affettuoso

Andreas Muller ha pubblicato sul proprio profilo Instagram, la torta di compleanno e, sotto al post, non c'è alcuna didascalia. Il ballerino, però, nelle sue storie ha postato due video di Ginevra e Penelope, le sue bambine, e ha scritto: «Il mio regalo più bello», con tanto di cuore rosso. Il festeggiato, poi, ha aggiunto: «Vi amo alla follia! Penso solamente a tutte quelle povere, piccole creature che, tutti i giorni, vedo in video e in immagini strazianti. Innocenti e senza colpe strappati alla vita ingiustamente».

L'amore per Ginevra e Penelope

Andreas Muller, nella sua recente intervista a Verissimo insieme alla compagna Veronica Peparini, aveva spiegato: «Sono molto contento, anzi sono felicissimo.

