Natisone, l'ultimo gesto di amicizia di Patrizia prima di essere inghiottita dal fiume: «Sapeva nuotare, ma ha aspettato Bianca»

Patrizia «sapeva nuotare, l'ho portata dove le hanno insegnato a nuotare», lì sul Natisone «ha aspettato Bianca, la sua amica, che non sapeva nuotare». È il racconto della mamma di Patrizia Cormos, la ragazza di 20 anni, che si è intrattenuta con i giornalisti davanti alla Camera ardente.

Natisone, Patrizia chiamò 4 volte il 112: «L'ultima telefonata senza risposta». Lei e Bianca in abito da sposa alla camera ardente

Non è una questione di giustizia, «vorrei non fossero morte invano, magari che si fosse più pronti per salvare le persone, con meno autorizzazioni, perché non succeda più», ha aggiunto. In lacrime, la donna ha parlato della figlia come di «una bravissima ragazza, eravamo orgogliosi di lei, era la nostra gioia». «Mi scriveva ogni giorno 'mamma ti amo' di messaggi su whatsapp, mi chiedeva sempre se poteva fare qualcosa: 'Mamma ho quasi 21 anni, posso andare a prendere un caffè?'».

Il racconto della mamma di Patrizia Cormos

Patrizia e sua madre la notte prima della tragedia erano rimaste a parlare fino alle 2 di notte, «poi è andata a studiare, fino alle 4, alle 6,30 si è alzata, ha fatto una doccia ed è uscita» per andare a sostenere l'esame.

È stata quella l'ultima volta che Patrizia ha sentito sua madre. La donna ha detto di essersi rifiutata di vedere i video che circolano dell'incidente, limitandosi a qualche foto, quella in cui i tre sono abbracciati e quella in cui sono sul greto asciutto. «Forse si poteva fare di più, forse era il destino, ringrazio Dio che l'hanno trovata così posso piangere sulla sua bara, questo ci dà la forza di sopravvivere».

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 18:31

