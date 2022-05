Roma, incendio in appartamento ad Ostia: 50enne salvato dalle fiamme

Tragedia sfiorata sul litorale romano. Un uomo di 50 anni è stato salvato da un appartamento in fiamme nel pomeriggio ad Ostia. L'incendio è divampato in via della Paranzella, nella zona delle case popolari. Il rogo sarebbe partito dalla mansarda per estendersi a gran parte dell'abitazione.

Leggi anche > Turista italiana stuprata vicino alla stazione Termini: arrestato un senegalese di 25 anni

Grazie all'intervento dei carabinieri di Ostia e dei vigili del fuoco il 50enne che era rimasto intrappolato a causa delle fiamme è stato portato in salvo. L'uomo è rimasto lievemente intossicato e per accertamenti è stato quindi trasporto all'ospedale Grassi di Ostia. Forze dell'ordine e vigili del fuoco stanno in questi momenti cercando di ricostruire le cause che hanno innescato le fiamme. Non risultano al momento altri feriti o intossicati.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA