Turista italiana stuprata vicino alla stazione Termini: arrestato un senegalese di 25 anni

Nella notte tra il 12 e il 13 maggio avrebbe aggredito sessualmente una donna, una turista italiana di 44 anni, ma è stato bloccato e arrestato dai carabinieri, richiamati dalle grida di aiuto della donna. Accade a Roma, vicino alla stazione Termini: l'uomo accusato di violenza sessuale è un ragazzo di 25 anni originario del Senegal.

Il 25enne è stato arrestato dai carabinieri in via Marsala, a poca distanza dal principale hub ferroviario della Capitale. La vittima è stata trasportata dai sanitari del 118 al Policlinico Umberto I ed è stata trattenuta in osservazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Maggio 2022, 13:07

