Roma, i residenti del quartiere Prati contro il Comune: "Rifiuti ovunque, Ama intervenga"

Cittadini esasperati nel quartiere Prati. A protestare sono in particolare i residenti e i dipendenti degli uffici di via Lucrezio Caro. "Da due settimane - denunciano- l'aria è irrespirabile. La strada, infatti, è pervasa da un cattivo odore proveniente dai cassonetti siti all'altezza del civico 48. Abbiamo segnalato più volte la situazione agli organi competenti ma purtroppo ancora nulla è successo". Una situazione davvero al limite, tanto che molte persone stanno pensando di indossare delle mascherine per uscire. La paura, infatti, è quella che il fetore diffuso possa causare problemi alla salute. Senza considerare, infine, che più volte sono stati avvistati topi "passeggiare" fra la spazzatura. Giovedì 12 Settembre 2019, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA