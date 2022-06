Roma, furti al duty free dell'aeroporto di Fiumicino: tre arresti

Roma, tre viaggiatori arrestati per tentati furti all'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. Durante i controlli quotidiani, i carabinieri in servizio allo scalo romano hanno fermato e denunciato tre persone per tentato furto.

I tre viaggiatori, nell'area del duty free situato al Terminal 3 - Partenze, sono stati sorpresi e fermati dai militari mentre tentavano di superare le casse dopo aver nascosto alcuni prodotti di profumeria, dal valore di diverse centinaia di euro, all'interno dei loro bagagli a mano. I tre tentati furti sono avvenuti in altrettanti negozi diversi. A scoprire i tre viaggiatori è stato il personale di vigilanza dell'aeroporto Leonardo da Vinci, che ha subito allertato i militari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 16:18

