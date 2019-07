Roma, fiori ingialliti e cespugli secchi. I vasi che offendono il Quirinale

Lunedì 15 Luglio 2019, 05:01

Il pollice nero del Campidoglio colpisce ancora. Dopo l'abete natalizio, la siepe della Lupa romana e le azalee di Trinità dei Monti, questa volta a rinsecchire sono le fioriere del Quirinale. I grandi vasi, posti a sicurezza del piazzale, residenza del Capo dello Stato, versano in uno stato di completo degrado. Le piante ornamentali appaiono aride e ingiallite e le fioriere come grandi pattumiere colme di rifiuti.I vasi erano stati posizionati nell'area antistante il cortile, a delimitarne il perimetro, nell'ambito dell'adozione di misure anti-terrorismo: questi avrebbero, infatti, dovuto funzionare come barriera a protezione di un obiettivo particolarmente sensibile. Ma oggi ciò che appare agli occhi di cittadini, turisti e massime autorità dello Stato è un altro scorcio di sporcizia e trascuratezza. Una situazione che sembra non andare giù allo staff del Quirinale, che avrebbe provveduto già a segnalare il caso al Campidoglio.Ma si tratta solo dell'ultimo episodio di verde avvizzito per l'amministrazione del Comune di Roma. La prima volta toccò a Spelacchio, l'abete arrivato nella capitale dalla Val di Fiemme per il Natale del 2017. Piantato nell'aiuola di piazza Venezia, tempo pochi giorni l'albero appariva già malconcio, rami all'ingiù, aghi secchi, segno di una malattia che poco dopo portò alla morte.Per riparare alla figuraccia internazionale fu allora la volta della Lupa romana: una siepe dalle sembianze dell'animale emblema della capitale con tanto di Romolo e Remo sotto le mammelle, ai piedi del Campidoglio. Ma di nuovo i primi cedimenti non tardarono ad arrivare: nonostante la scelta del ligustro, pianta sempreverde e resistente, le foglie iniziarono a diradarsi trasformando la Lupa in qualcosa di simile a un'orsa. Infine, la primavera scorsa le azalee di piazza di Spagna. Fiorellini piccoli e appassiti, ad ornamento per la scalinata di Trinità dei Monti.riproduzione riservata ®