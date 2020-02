Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 8 e domenica 9 febbraio

Venerdì 7 Febbraio 2020, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Secondo fine settimana di febbraio nella Capitale, ecco alcuni dei principali eventi che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 8 e domenica 9 febbraio.Tra gli appuntamenti di questo fine settimana, la mostra a Cinecittà dedicata a Federico Fellini, la fiera dei formaggi rari, Formaticum, mentre nel borgo di Ronciglione è di scena lo storico Carnevale. E ancora il concerto di Gazzelle al Palazzo dell'Eur, magie ed illusioni dei professionisti di SuperMagic, infine il grande cinema hollywoodiano al Maxxi.In occasione del centenario dalla nascita di Federico Fellini, gli studi di Cinecittà non potevano non omaggiare il maestro riminese con la mostra Felliniana – Ferretti sogna Fellini, realizzata dallo scenografo Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, 6 Oscar in due, collaboratori ed amici del regista di Otto e mezzo. Prodotta e promossa da Istituto Luce-Cinecittà, l'esposizione è un'immersione nell’immaginario felliniano, e si snoda in tre ambienti principali: la sala centrale racconta il rito dell’automobile, il tragitto che Fellini e Ferretti compivano a bordo di una Fiat 125 fino a Cinecittà, la Casa di piacere con lo scivolo e le soubrettine che circondano Marcello Mastroianni e il Cinema Fulgor di Rimini, che per Fellini fu iniziazione al cinema. Questo il sito di Cinecittà Torna la mostra dedicata alle rarità casearie, i formaggi. L'8 e 9 febbraio, le sale di Wegil ospitano la seconda edizione di Formaticum, nata per accontentare i cultori delle prelibatezze casearie, ma anche ristoratori e operatori del settore. Oltre 25 le aziende presenti nell’edizione 2020, produttori made in Italy che rappresentano il meglio della produzione italiana e nel corso della manifestazione il premio a 15 botteghe romane del gusto. Non mancheranno seminari e momenti di formazione, oltre ad un ricco programma di appuntamenti per approfondire tecniche, conoscere segreti e tradizioni casearie. Cliccare qui per le informazioni.La cittadina di Ronciglione in festa per il Carnevale, tra i più antichi dell'Italia centrale, che per gran parte del mese di Febbraio, ospiterà molti eventi per divertire cittadini e visitatori del borgo laziale. Il suono del campanone proveniente dalla torre del Comune e la Cavalcata degli Ussari segnano l'avvio ufficiale del folle e sfrenato divertimeno di una "kermesse" che ormai ha superato i 3 secoli di storia. A Ronciglione le domeniche del Carnevale sono tradizionalmente dedicate al Grandioso Corso di Gala, a cui partecipano più di un migliaio di persone divise in gruppi mascherati accompagnati da bande folcloristiche e carri allegorici che affollano le vie rinascimentali e barocche del centro cittadino. Sfilate, corsi di Gala, maschere, gastronomia, veglioni e appuntamenti gastronomici, questi gli ingredienti carnevaleschi pensati per trascorrere in allegria il periodo più colorato dell'anno. Ecco il sito di Ronciglione. Doppia data romana, dopo il sold out di Gennaio, per il cantautore romano Flavio Bruno Pardini, conosciuto col nome d'arte di Gazzelle, che domenica 9 febbraio torna nella sua città natale dopo il Post Punk tour 2019 andato molto bene, come racconta a Leggo . "Il mio approccio nei confronti del palco non è mai cambiato con il tempo, dai concerti nei piccoli club fino ai palazzetti ho acquistato maggiore consapevolezza, ma l'attitudine è rimasta la stessa, voglio un live intimo e sincero" dice Gazzelle nell'intervista a Leggo. Per assistere al concerto live di Gazzelle, si può cliccare qui per conoscere orari e costi dei biglietti.La magia di Supermagic, lo spettacolo di varietà magico più grande d’Europa, torna al Teatro Olimpico nella sua 17° edizione. A divertire gli appassionati dell'arte illusoria, ci saranno 8 stelle internazionali della magia, un nuovo cast di professionisti, composto da 20 artisti - illusionisti, prestigiatori, mentalisti - per due ore di intrattenimento, che regaleranno spensieratezza agli adulti e faranno sognare i bambini. Supermagic è l’unico spettacolo di magia dal vivo in Italia che offre ogni anno l’eccellenza dei prestigiatori e illusionisti premiati al campionato mondiale delle arti magiche. Tutte le info sul sito del Teatro Olimpico In attesa degli Oscar, un week-end all'insegna del cinema all'Auditorium del Maxxi, organizzato da Vanity Fair, ad ingresso gratuito. In programma una selezione delle pellicole candidate per il “Miglior Film” 2020. Sabato e domenica dunque, dalle 11 del mattino fino alla sera si alterneranno sul grande schermo i migliori film della stagione, in base alle scelte dell'Academy di Los Angeles, che gli appassionati di cinema potranno vedere o rivedere, spettando l'assegnazione dell'Oscar 2020. Tra i film in programma, La Grande Sfida, The Irishman di Martin Scorsese, Joker con Joaquin Phoenix, l'attore dato per super favorito, C’era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, Storia di un matrimonio con Scarlett Johansson, JoJo Rabbit e Piccole donne. Qui tutte le informazioni.