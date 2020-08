Roma, entra in un autosalone armato di taglierino e si fa consegnare un'auto

Roma, 25enne minaccia la madre: voleva i soldi per la droga​

È entrato, in forte stato di agitazione probabilmente dovuto all'uso di sostanze stupefacenti, in un autosalone in via della Magliana e, dopo aver minacciato con un taglierino e colpito al volto con un pugno il custode, si è fatto consegnare un veicolo con cui si è allontanato rapidamente.è stato rintracciato qualche ora più tardi e denunciato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile con l'accusa di rapina aggravata. È successo ieri nella tarda mattinata a Roma. I Carabinieri sono intervenuti presso l'autosalone dopo la richiesta pervenuta al «112» da parte della vittima - un 41enne romano - che ha raccontato quanto accaduto e ha fornito la descrizione del malvivente.carpite dalle telecamere di sorveglianza della concessionaria e quelle lungo le vie adiacenti, hanno portato all'identificazione del rapinatore che è stato individuato, nel primo pomeriggio, a casa della madre, in via Pescaglia. Nell'abitazione, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato il taglierino utilizzato nella rapina e le chiavi dell'autovettura, recuperata in una via adiacente e subito riconsegnata all'autosalone.