Gli investigatori della Squadra Mobile di Roma stanno cercando i complici: almeno altre due persone che sarebbero coinvolte nella morte della ragazza. Il branco è stato identificato dopo una serie di testimonianze e rilievi effettuati nello stabile dove è stato trovato il corpo.

I fermati, in concorso con altre persone in via di identificazione, nel pomeriggio del 18 ottobre scorso «hanno somministrato sostanze stupefacenti alla minore in modo da ridurla in stato di incoscienza» e ne «hanno abusato sessualmente, così cagionandone la morte avvenuta nella notte del 19 ottobre».

Salvini “Due immigrati clandestini fermati stanotte per lo stupro e la morte di Desirée, altri due ricercati. Grazie alle Forze dell’Ordine, farò di tutto perché i vermi colpevoli di questo orrore paghino fino in fondo, senza sconti, la loro infamia”. Lo dichiara il ministro dell’Interno Matteo Salvini

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ci sono due fermati per l'omicidio di, la 16enne trovatanella notte tra giovedì e venerdì scorsi in uno stabile abbandonato a via dei Lucani, nel quartiere. La svolta è arrivata nella notte, quando la Polizia hadueperGli uomini della Squadra Mobile di Roma e del Commissariato di P.S. San Lorenzo hanno fermato due immigrati irregolari del Senegal, Gara Mamadou (27 anni) e Minteh Brian (43 ani), ritenuti responsabili di violenza sessuale, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.Il fermo è stato disposto a seguito delle attività investigative incessantemente svolte dalla III e IV Sezione della locale Squadra Mobile e dal Commissariato San Lorenzo coordinate dai Magistrati del Gruppo Violenze della Procura della Repubblica di Roma.