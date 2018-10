«Conosco la Lega e non credo stia facendo campagna elettorale su una tragedia», ha detto.

Lauccisa in uno stabile di Roma (per il suo omicidio sono stati fermati due senegalesi irregolari) ha sconvolto l'Italia. Oggivicepresidente del Consiglio, a In Diretta su Radio 24, ha invocato più poteri al sindaco della Capitale: «Più poteri al sindaco di Roma, è il momento di farlo», ha detto Di Maio affermando che l'intento è nel contratto di governo e che Roma è una capitale che «non ha uguale in Europa per complessità e grandezza».Di Maio rispondeva ad una domanda di Oscar Giannino e Maria Latella sull'ipotesi di una campagna della Lega per la conquista del Campidoglio. Il ministro del Lavoro ha anche difeso la Lega edall'accusa di aver sfruttato la tragedia di Desirée per fini elettorali: