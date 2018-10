Sono tre i fermi per l'omicidio di Desirée, la ragazza di 16 anni trovata morta la scorsa settimana in uno spazio occupato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Due senegalesi e un nigeriano, irregolari in Italia, Mamadou Gara di 26 anni e Brian Minteh di 43, sono stati arrestati tra la tarda serata di ieri e la notte scorsa mentre una terza persona sospetta si trova in questura. I fermati sono ritenuti responsabili, in concorso con altre persone in via di identificazione, di violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti e omicidio volontario.

Tutti e tre i fermati hanno precedenti per spaccio di stupefacenti. Gli investigatori stanno cercando un quarto complice.

