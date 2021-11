Roma, oggi più navette in servizio per i cimiteri. Alle 11 la messa del Papa al camposanto militare francese

Navette potenziate per i cimiteri capitolini e visite guidate: in occasione della ricorrenza dei defunti, è scattato il piano accoglienza, di Ama e Roma Capitale, con presidi rafforzati e iniziative culturali per chi farà visita ai propri cari. Ma c’è anche Papa Francesco che, alle ore 11, celebrerà una messa al cimitero militare francese nel Parco di Monte Mario: «Un’occasione per pregare in suffragio di tutti i morti, in particolare per le vittime della guerra e della violenza», ha detto il Pontefice.

I cimiteri saranno aperti nei seguenti orari: Verano, Flaminio e Laurentino 7.30-18; Ostia Antica San Vittorino 7-17; Cesano, S. Maria di Galeria, Maccarese, Isola Farnese, Castel di Guido e S. Maria del Carmine (Parrocchietta) 8-17. L’accesso è consentito fino a un’ora prima della chiusura. Potenziato al Verano il servizio navetta gratuito.

Saranno cinque gli appuntamenti con le Passeggiate tra i Ricordi, visite guidate a tema condotte da guide specializzate e audio-assistite. Tutte le info sul sito www.cimitericapitolini.it. Dovrebbe partire, invece, nei primi giorni di novembre e durare circa due mesi il piano straordinario di pulizia della città richiesto dal sindaco Roberto Gualtieri. L’operazione prevederebbe: smaltimento di immondizia vicino ai cassonetti, spazzamento stradale e rimozione delle micro discariche.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 07:50

