Roma, coppia investita da un'auto: lui muore davanti alla moglie. Alla guida un 84enne

Una coppia è stata investita stamattina da un'auto alla periferia di Roma. L'uomo, un 77enne è morto sul colpo mentre la moglie è stata ricoverata in gravi condizioni. È accaduto in via di Acqua Bullicante.

Sul posto pattuglie della polizia locale V Gruppo Prenestino per i rilievi. Il conducente della macchina, un 84enne, si è fermato a prestare soccorso. Tra le ipotesi iniziali quella che i due abbiano attraversato all'improvviso al di fuori delle strisce, ma sono in corso ulteriori approfondimenti per l'esatta ricostruzione dell'accaduto.

Alla guida dell'auto, una WW Polo, che procedeva da largo Preneste verso via Casilina, un uomo di 84 anni, che si è fermato dopo aver colpito i due. Per il 77enne, nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118, non c'è stato nulla da fare ed è deceduto, mentre la donna è stata trasportata presso policlinico Umberto I in codice rosso.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro del veicolo e sottoposto conducente a esami di rito, risultati negativi. Dai primi accertamenti eseguiti sul posto, tra le ipotesi iniziali non si esclude che i due abbiano attraversato all'improvviso sulla carreggiata al di fuori delle strisce, ma tuttora in corso ulteriori approfondimenti per l'esatta ricostruzione di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Luglio 2021, 14:42

