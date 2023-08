Controlli antidegrado della polizia a Monteverde: identificate 120 persone e 6 allontanamenti

Identificate 120 persone, controllati 64 veicoli e notificati 6 ordini di allontanamento. Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato su tutto il territorio di Roma. Questa volta il servizio antidegrado si è svolto in zona Monteverde. Così come concordato in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, su indicazione del Ministro dell'Interno, nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato del dodicesimo distretto Monteverde, in collaborazione con gli equipaggi del reparto prevenzione crimine, della sezione operativa - Ufficio di Gabinetto, delle Nibbio e di alcune unità cinofile dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, del reparto mobile, del Compartimento Polizia Ferroviaria Lazio, unitamente agli uomini della Polizia Roma Capitale XII Gruppo Monteverde, dell'Ama, di Acea/Areti e del Servizio giardini del Comune di Roma, hanno effettuato un servizio sinergico integrato di controllo del territorio e di ripristino del decoro urbano.

Particolare attenzione è stata prestata in piazzale Enrico Dunant, Giardino Gattinoni-via Ettore Rolli, Stazioni Ferroviarie Trastevere e Quattro Venti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Agosto 2023, 16:29

