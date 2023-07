Da Ultimo a Bob Dylan, da Hackett ai Guns 'n Roses, a Roma un fine settimana a tutta musica

di Donatella Aragozzini

L'estate romana è ormai entrata nel vivo, con tanti appuntamenti che animano la Capitale ormai quasi ogni sera.

MUSICA. Tra i concerti più attesi del fine settimana, lo show di sabato dei Guns N’ Roses: la leggendaria band statunitense che ha riscritto le regole del rock arriva per la prima volta al Circo Massimo, unica data italiana del tour mondiale. L'Olimpico, già da domani, accoglie invece per tre sere Ultimo, mentre il Roma Summer Fest, in programma all’Auditorium Parco della Musica, vedrà esibirsi sabato Gigi D'Alessio, con una scaletta che ripercorre oltre 30 anni di successi, e domenica Bob Dylan, in Italia dopo cinque anni per presentare dal vivo il suo ultimo album “Rough and Rowdy Days”. Torna a Roma anche il cantautore irlandese Damien Rice, venerdì all'Ostia Antica Festival - dove sabato tornerà il chitarrista l’ex-Genesis Steve Hackett - mentre sempre venerdì a Fiesta! si esibiscono i Los 4, tra i più celebri gruppi di raggaeton.

Spazio al rap a Rock in Roma, a Capannelle, con il live di Coez (domenica), mentre alla Casa del Jazz Eduardo De Crescenzo ripercorrerà domenica la canzone napoletana dell'800 e '900. Per gli amanti della musica classica, la Sinfonia n. 9 di Beethoven a Caracalla, diretta dal Maestro Myung-Whun Chung.

Dal 7 al 9 luglio in scena anche il Mistica Sounds Festival, rassegna "immersiva" negli spazi di Borgo della Mistica nelle campagne romane.

TEATRO Grandi nomi del panorama teatrale per il TorBellaMonaca Teatro Festival-Arena Estate, in programma fino al 23 settembre: si comincia con Debora Caprioglio, protagonista di “Non fui gentile, fui Gentileschi” sulla vita della pittrice Artemisia Gentileschi, mentre si ride con i comici Antonio Cornacchione e Sergio Sgrilli. Il sito archeologico dell’Arco di Malborghetto, sulla via Flaminia, ospita invece “Erathostenes”, spettacolo che mescola danza, teatro e canto, e domani la commedia di Aristofane “Acarnesi”.

CINEMA Per i veri cinefili, da non perdere la seconda edizione della rassegna Quo vadis? Al cinema nel cuore di Roma, che fino al 16 luglio porta nel Tempio di Venere e Roma capolavori della settima arte in versione originale con sottotitoli: tra i film di questo weekend, “One, Two, Three” di Billy Wilder (domani) e “Lost in Translation” di Sofia Coppola (sabato).

