Roma, Colosimo (FdI): "La commissione regionale sicurezza davati alla Pecora Elettrica"

Mercoledì 27 Novembre 2019, 17:40

“Ringrazio il presidente Rodolfo Lena per aver accettato la mia proposta di convocare la prossima riunione delle I Commissione regionale in un luogo simbolo della lotta alla criminalità. Venerdi prossimo, alle 11, ci riuniremo, quindi, a Centocelle, in via delle Palme, davanti la “Pecora Elettrica”. Saranno presenti anche i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine e il presidente dell’Osservatorio per la legalità e la sicurezza. Tutti insieme, infatti, possiamo sconfiggere la nuova mafia incentrata sulla droga”. È quanto dichiara il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo.