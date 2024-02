Roma, al cinema Troisi i neonati sono i benvenuti: luci soffuse, audio ridotto e fasciatoi in sala

di Alessia Di Fiore

Il cinema Troisi di Roma, nel cuore di Trastevere, ha dato il via ad un iniziativa che coinvolge le famiglie e i loro membri più piccini, garantendo uno spazio tranquillo e attrazzato per trascorrere la mattinata a vedere film.

Ogni martedì, l'ingresso all'interno delle sale è gratuito per i neonati e le sale vengono attrezzate con fasciatoi e spazi dedicati ai passeggini.

L'iniziativa prende il nome di "Cinemini" e ha visto il suo debutto questa mattina 13 febbraio alle 11 con la proiezione del film di Yorgos Lanthimos "Poor Things": le luci in sala sono soffuse e l'audio è stato ridotto per evitare di infastidire i più piccoli e ovviamente... il pianto ha il via libera.

Il cinema Troisi, non è nuovo a iniziative di questo genere volte all'inclusività: in passato ha infatto collaborato con il Teatro Verde al fine di organizzare laboratori creativi per gli appassionati di teatro e marionette affermandosi come il punto di riferimento culturale di Trastevere.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza che molte famiglie con bambini piccoli tendono a evitare luoghi "silenziosi" come cinema e teatri in quanto temono le reazioni negative ai comportamenti spontanei dei loro piccoli.

Il cinema Troisi vuole abbattere questo tabù: per loro i pianti e le reazioni dei bambini devono essere visti come parte dell'esperienza e non come un problema da abbattere.

