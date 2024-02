Giornata dei calzini spaiati compie 10 anni, significato e perché si celebra: tutto quello che c'è da sapere

di Redazione web

Calzini spaiati, a chi nella vita non è mai capitato? Venerdì 2 febbraio, però, farlo ha un significato speciale: sensibilizzare e abituare, fin da piccoli, i bambini alla diversità. Giunta alla sua undicesima edizione, la giornata che non ha una data fissa, ma cade ogni primo venerdì di febbraio, permette agli studenti di comprendere che la diversità non va osteggiata, ma accettata e rispettata.

Quando nasce

La ricorrenza è nata in una scuola primaria del Friuli, dall’iniziativa di un’insegnante, Sabrina Flapp, che aveva preso ispirazione da personaggi come Pippi Calzelunghe e Patch Adams, l’inventore della terapia del sorriso. Da più di dieci anni la giornata coinvolge diverse scuole in tutta Italia, con iniziative, giochi e letture sul tema.

Qual è il suo significato

Il messaggio all’origine della ricorrenza è un invito a celebrare la diversità, così che nessuno possa mai sentirsi escluso.

Si tratta, infatti, di un modo semplice e colorato per far capire ai più piccoli che le differenze di etnia, lingua o la disabilità rappresentano soltanto una ricchezza.

