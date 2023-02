Oggi è la Giornata dei calzini spaiati: una festa per celebrare la diversità e il rispetto reciproco

Oggi, 3 febbraio, è la Giornata dei calzini spaiati. Quest'anno è giunta alla decima edizione, ma non ha niente a che fare con le calze "scomparse" nel cestello della lavatrice. E allora, di cosa si tratta? È un giorno speciale, dedicato a celebrare le diversità.

Cos'è la Giornata dei calzini spaiati

La Giornata dei calzini spaiati è nata in una scuola primaria di Terzo di Aquileia, in provincia di Udine, dall'idea di un'insegnante. Cade il primo venerdì di febbraio, non ha quindi una data fissa, e mira a sensibilizzare le bambine e i bambini sull'importanza di rispettare le diversità come valore e arricchimento promuovendo sentimenti di amicizia, rispetto e solidarietà. In questa giornata si invitano i bambini e tutte le persone che vogliono aderire ad indossare due calzini diversi. Ed ecco che, attraverso un semplice gesto come indossare calzini spaiati, gli organizzatori lanciano un messaggio di accoglienza verso la diversità, di rispetto e accettazione verso l'altro. Tutti possono aderire semplicemente indossando due calzini diversi e condividere, anche con una foto sui social e l’hashtag #calzinispaiati2023. Il messaggio sottolinea l'importanza dell'inclusività e del rispetto reciproco ma anche di solidarietà e accettazione degli altri.

Anche se può sembrare una ricorrenza buffa o divertente, questa giornata ha un significato importante di solidarietà e di inclusione. L’evento, come si legge nel manifesto sulla pagina Facebook, è nato per gioco e tale resterà. Un modo simpatico e colorato per diffondere i valori dell’amicizia, di condivisione e valorizzazione delle peculiarità di ogni individuo.

