«Questo è Now», a Sanremo arriva la nuova campagna con chef Borghese: andrà in onda durante le 5 serate del Festival

Chi, seduto sul proprio divano di casa insieme agli amici, non ha commentato, almeno una volta, i grandi eventi televisivi? Sarà così anche per Alessandro Borghese che - già celebre per i suoi giudizi dei ristoranti di tutta Italia - commenterà il grande spettacolo di Now nella nuova campagna di comunicazione in onda all'interno delle cinque serate del Festival di Sanremo su Rai1.

Cinema, serie, intrattenimento e sport

I soggetti della campagna sempre accompagnata dal claim "Questo è Now", diversi per ogni serata, sono centrati sulla ricchezza dell'offerta, dalle serie tv agli show più amati, dal cinema allo sport di Sky. A partire dall'eccezionale line up di cinema con i due film campioni d'incassi, "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi e "Barbie", insieme al film italiano candidato agli Oscar 2024, "Io capitano" di Matteo Garrone.

Per quanto riguarda le serie, su Now alcuni tra i titoli internazionali più attesi dell'anno come "True Detective: Night Country", attualmente in onda in contemporanea con gli Usa, la seconda stagione di "House of the Dragon" e "The Regime", in arrivo a marzo.

Nella proposta di intrattenimento con i grandi show Sky, tra cui "MasterChef Italia", la nuova edizione di "Pechino Express" da marzo e i nuovi episodi di "Alessandro Borghese - 4 Ristoranti". Numerosi eventi in diretta di sport di tantissime discipline, dai motori, con Formula 1 e MotoGP in partenza a marzo, alla nuova stagione di tennis con i tornei Atp e Wta, senza dimenticare il calcio con la Uefa Champions League e le altre coppe europee.

«​ 2024 sarà anno strepitoso »

Il 2024 sarà un anno strepitoso per chi sceglie Now.

