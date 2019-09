Roma choc, uomo si suicida alla stazione sdraiandosi sui binari al passaggio del treno

Martedì 10 Settembre 2019, 14:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva deciso die per farlo si è sdraiato sui, attendendo il passaggio del. Un uomo di mezza età, la cui identità non è stata ancora rivelata, èdopo essere stato travolto da un treno alle 11.40 di questa mattina.È accaduto a, vicino, all'interno della stazione della cittadina. Dopo la morte dell'uomo sono stati registrati forti disagi sulla linea, con diversi treni fermi sulla ferrovia Roma-Velletri. Per ovviare ai disagi ferroviari sono stati istituiti bus sostitutivi, come scrive anche Il Messaggero.Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto l'uomo leggere tranquillamente il giornale, sulla banchina, poi lo hanno visto allontanarsi e sdraiarsi sui binari. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer insieme a carabinieri e polizia locale, che ora stanno cercando di identificare l'uomo.