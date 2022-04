Roma, chiuso dalla polizia “l’Alibi”: storica discoteca del Testaccio

Risse, liti di cui una per una rapina subita, gravi irregolarità igienico sanitarie e personale non in regola. Sono le motivazioni, con cui in questore della Capitale Mario Della Cioppa, ha firmato il provvedimento per la sospensione della licenza per venti giorni alla famosa discoteca "Alibi" di Testaccio ai sensi dell'articolo 100 del testo unico di Pubblica Sicurezza, che da facoltà di sospendere le attività commerciali in caso di accertate pericolosità relative a turbative di ordine e sicurezza pubblica.

L'ordinanza è stata notificata alla società dai poliziotti del commissariato Celio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Aprile 2022, 22:24

