Roma, «iniziato lo sgombero del campo rom di Castel Romano». L'annuncio della sindaca Raggi

Roma, sono iniziate questa mattina, intorno alle ore 7, le operazioni di sgombero del campo rom di Castel Romano, l'Area F. Lo annuncia la sindaca di Roma su Twitter parlando di «un altro passo in avanti per superamento e chiusura dei campi a Roma. Già chiusi Camping River, Foro Italico e Schiavonetti. A buon punto per Barbuta e Monachina, liberati del 70% rispetto al 2017».

Iniziato stamattina sgombero Area F del campo rom di Castel Romano. Un altro passo in avanti per superamento e chiusura dei campi a Roma. Già chiusi Camping River, Foro Italico e Schiavonetti. A buon punto per Barbuta e Monachina, liberati del 70% rispetto al 2017. pic.twitter.com/6tE0VvfJ34 — Virginia Raggi (@virginiaraggi) March 25, 2021

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, diretti da Stefano Napoli, stanno provvedendo con l'identificazione e l'allontanamento delle persone presenti ancora all'interno dell'area oggetto di sgombero. Una trentina le persone trovate all'interno dei moduli, tra cui anche minori, che progressivamente sono accolti dal personale della sala operativa sociale per l'avvio delle procedure legate alle esigenze alloggiative. Sul posto anche personale della polizia di Stato e dei carabinieri.

