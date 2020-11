Mistero a Roma, spunta una scritta inquietante: ​«Non riusciamo più a vedere la bellezza delle cose»

Una grande affissione misteriosa è comparsa questa mattina in Piazza Campo De’ Fiori, in uno dei luoghi più iconici del centro storico di Roma. «WE LIVE IN BAD TIMES / WE CAN’T SEE BEAUTIFUL THINGS ANYMORE / WE ARE NOT ABLE TO FIND WHAT IS REALLY NECESSARY» («Stiamo vivendo brutti tempi/Non riusciamo più a vedere la bellezza delle cose/Non siamo più capaci di trovare ciò che è veramente necessario»). Un messaggio inquietante, criptico, con una vena filosofica. Non a caso è stampato nero su bianco sul maxi cartellone che si staglia di fronte alla statua del filosofo Giordano Bruno, senza alcuna firma.

Sui social stanno iniziando a circolare alcune ipotesi sulla possibile paternità di appartenenza del manifesto. Si potrebbe trattare dell’opera di uno street artist, di una serie Netflix o di cos’altro? Chi vuole lanciare un messaggio in una piazza nel centro di Roma proprio nel momento storico grigio e oscuro in cui è deserta?

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Novembre 2020, 14:04

