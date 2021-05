Roma, 83enne aggredito e rapinato per 30 euro finisce all'ospedale. Caccia a due giovani

È caccia a due giovani, a Roma, dopo che un uomo di 83 anni è stato avvicinato con una scusa, aggredito e rapinato di 30 euro. L'anziano è stato portato in pronto soccorso con una costola fratturata, mentre i due aggressori si sono dileguati subito dopo.

Leggi anche > Roma, ferisce la compagna all'orecchio con la punta di un trapano: lei si salva rifugiandosi dai vicini

È accaduto lunedì pomeriggio in via Bronte, nella zona di Borghesiana, all'estrema periferia Est della Capitale. L'83enne stava lavorando in un piccolo uliveto di sua proprietà, quando due giovani italiani si sono introdotti nel terreno, avvicinandolo con una scusa, per poi pestarlo. L'anziano è stato colpito a calci al costato e pugni al volto da uno dei due giovani, finendo poi a terra. A quel punto, il complice gli ha alzato le gambe per rubargli il portafogli, contenente solo 30 euro.

Leggi anche > Roma, trovato un cadavere nel Tevere: il corpo già decomposto, difficile l'identificazione

A raccontare l'aggressione è il figlio dell'anziano, che a RomaToday ha spiegato: «Mio padre era rimasto a terra, ferito e in stato confusionale. Poi è riuscito in qualche modo a tornare a casa e mi ha chiesto aiuto: l'ho trovato impaurito, traumatizzato e dolorante. Mio padre è ancora sotto choc e ha paura che possa succedere di nuovo. Non si aspettava certo di subire un'aggressione così violenta, in pieno giorno e per appena 30 euro».

Leggi anche > Roma, incidente sul Gra per Domitilla Gianni, spunta un super testimone: «Aveva subìto intimidazioni e l'incendio dell'auto»

L'83enne è stato quindi portato dal figlio al pronto soccorso dell'ospedale San Sebastiano di Frascati, dove gli sono state refertate una costola rotta, contusioni alla testa ed ecchimosi al volto. Il figlio ha spiegato che sporgerà denuncia nelle prossime ore.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA