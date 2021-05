Roma, ferisce la compagna all'orecchio con la punta di un trapano: lei si salva rifugiandosi dai vicini

Ha ferito all'orecchio sinistro la sua compagna e convivente, colpendola con la punta di un trapano lunga circa 60 centimetri. La donna, però, è riuscita a salvarsi dalla furia violenta rifugiandosi dai vicini. È accaduto a Roma, alla periferia Est della Capitale.

Tutto è iniziato alle 7 di mattina, quando una coppia di coniugi si è vista arrivare di corsa la vicina, che scappava dalle violenze del compagno. «Aiuto, chiamate i carabinieri!», il disperato grido d'aiuto della donna 35enne, che presentava una vistosa ferita all'orecchio, ma non solo. A quel punto, i vicini hanno chiamato i carabinieri che, in pochi minuti, hanno raggiunto la casa abitata dalla donna e dal compagno, un 47enne.

L'uomo è stato trovato dai militari mentre brandiva ancora nella mano la punta del trapano con cui aveva ferito la compagna al culmine di una lite. La 35enne è stata subito trasportata al Policlinico Casilino: oltre alla ferita lacero-contusa all'orecchio, la donna aveva infatti riportato anche una frattura scomposta delle ossa nasali, contusioni multiple alle braccia e alla gamba sinistra e un trauma facciale.

Ai carabinieri, la donna ha spiegato di essere da tempo vittima di violenza da parte del compagno, con continue liti ed aggressioni per futili motivi. Il 47enne è stato arrestato e portato in caserma, in attesa di essere trasferito in carcere: è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

