Scandalo a Roma, il cordolo di marmo sul marciapiede rattoppato col bitume

Roma, donna morta alla stazione di Lepanto: incastrata tra binari e banchina. Metro A chiusa da Termini a Battistini​

Giovedì 30 Maggio 2019, 14:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rivincita del: una volta demonizzato da chi se la prendeva con i 'rattoppi' delle buche e ora universalmente utilizzato a. Siamo in pieno centro, a: alcuni operai, che stavano riparando una buca sul marciapiede, hanno posto due diverse colate, ma ce n'è una, in particolare, che salta all'occhio.Il, infatti, non è stato utilizzato solo per coprire la pericolosa buca nell'asfalto, ma anche per ovviare ad una vistosache delimita il. Probabilmente, più che di una negligenza da parte degli operai, si tratta di un'operazione decisamente low-cost rispetto alla riparazione o alla sostituzione della lastra di marmo che compone il cordolo. Resta da capire se la disposizione sia arrivata dalla ditta o dal