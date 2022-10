Roma, auto impazzita si schianta sulla facciata di un palazzo: donna a piedi schivata per miracolo

Tragedia sfiorata a Roma, dove un'auto impazzita si è schiantata contro la facciata di Palazzo Cimarra, in via Panisperna (rione Monti). La vettura, arrivata a tutta velocità sulla scalinata antistante all'edificio, per un istante non ha centrato in pieno una donna che stava camminando a piedi.

Roma choc, auto impazzita contro Palazzo Cimarra

È accaduto ieri mattina, poco prima delle 8, come testimonia un video, diffuso anche da Diarioromano, delle telecamere a circuito chiuso di Palazzo Cimarra. Alla guida dell'auto c'era una donna, in compagnia del figlio. Nonostante il tremendo impatto contro la facciata dell'edificio, la donna e il figlio sono rimasti illesi, così come la passante che l'auto ha rischiato di travolgere. Da stabilire perché l'auto sia arrivata sulla scalinata a tutta velocità, senza il minimo tentativo di frenata. Tra le possibili spiegazioni, un attacco di panico che avrebbe colpito la donna alla guida.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 17:37

