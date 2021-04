Ruba un'auto elettrica giocattolo ad un bambino: 40enne incastrato dalle telecamere

Ha rubato un'auto elettrica giocattolo ad un bambino, approfittando di un momento di distrazione, e si è dato alla fuga. Un 40enne, però, è stato incastrato dalle registrazioni delle telecamere e denunciato. È accaduto una settimana fa in provincia di Roma, ma i fatti sono stati resi noti solo oggi.

Leggi anche > Roma, chiede indicazioni stradali a una donna e poi la minaccia con una pistola: denunciato un 17enne

L'auto elettrica giocattolo, del valore di circa 400 euro, era stata lasciata momentaneamente incustodita davanti a un supermercato di via Renato Castellani, a Grottaferrata. L'uomo, un 40enne di Marino, un operaio già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato e denunciato dai carabinieri della stazione di Grottaferrata con l'accusa di furto al termine di un'attività investigativa svolta con l'ausilio dei sistemi di video-sorveglianza dell'area interessata.

L'uomo, dopo aver atteso che il bimbo si allontanasse dalla macchina e sfruttando un momento di distrazione della mamma, l'aveva portata via allontanandosi e facendo perdere le proprie tracce. La madre del bambino, una 24enne romana rimasta incredula per l'accaduto, non si è rassegnata e ha allertato i carabinieri della stazione di Grottaferrata, denunciando il furto. I carabinieri hanno subito iniziato a indagare e hanno acquisito tutte le immagini della video-sorveglianza della zona e lungo le vie limitrofe, riuscendo, in pochi giorni, ad identificare il ladro.

Il 40enne è stato rintracciato nella sua abitazione ed è stato denunciato all'autorità giudiziaria. I carabinieri della stazione di Grottaferrata hanno anche rinvenuto e recuperato la macchina elettrica giocattolo che hanno poi riconsegnato al piccolo proprietario.

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Aprile 2021, 11:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA