Roma, chiede indicazioni stradali a una donna e poi la minaccia con una pistola: denunciato un 17enne

Un giovane dopo aver chiesto ad una donna dove fosse il Vaticano, immediatamente dopo l'ha minacciata con una pistola. L'episodio è accaduto l'11 aprile scorso in via Trionfale angolo via Telesio. Condividendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dal commissariato Prati dove la donna si era recata per presentare denuncia a tutte le pattuglie impegnate nel controllo del territorio, gli agenti del commissariato Borgo sono riusciti a identificare e denunciare il responsabile, un 17enne senza fissa dimora.

Effettuata la perquisizione presso il suo domicilio, i poliziotti non hanno trovato alcuna arma. Dalle prime dichiarazioni raccolte dagli investigatori, il giovane ha precisato di aver impugnato un accendi gas a forma di rivoltella, del quale si era immediatamente disfatto.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 11:52

