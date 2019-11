Roma, l'asta silenziosa per crescere nuovi lettori: il 14 dicembre al Macro Asilo le opere dei migliori illustratori italiani

Si svolgerà alle 17 di sabato 14 dicembre, nella Stanza Media del Macro Asilo di Roma, l'Asta Silenziosa di IBBY Italia, la sezione nazionale della più grande organizzazione internazionale no-profit impegnata a difendere il diritto di ogni bambino ai libri e alla lettura.

A disposizione, oltre 100 tavole dei migliori illustratori italiani, con ospiti d'eccezione anche stranieri, i cui nomi saranno annunciati lunedì 2 dicembre.



Il ricavato della vendita andrà a sostegno dell'attività di IBBY Italia, presente su tutto il territorio nazionale con importanti progetti di promozione alla lettura, come “Silent books, final destination Lampedusa”, dedicato alla nascita e allo sviluppo di una biblioteca al centro del Mediterraneo, o “Bill Biblioteca della Legalità”, per la diffusione della cultura della giustizia e della legalità tra le giovani generazioni.

IBBY Italia dedicherà l'intera giornata alle immagini e alle storie nei libri per ragazzi: dalla mattina, oltre all'asta e all'esposizione delle tavole in vendita, la lectio magistralis di Chiara Rapaccini, l'intervento di Silvana Sola, presidente di IBBY Italia, dal titolo “Una comunità che legge e condivide” e letture ad alta voce per bambini e adulti.





Asta silenziosa per crescere nuovi lettori



Stanza Media

ore 11.00 apertura mostra tavole d’autore

ore 17.00 inizio dell'asta

ore 18.30 chiusura offerte, aggiudicazione opere e brindisi



Auditorium

ore 11.30 lectio magistralis di Chiara Rapaccini



Sala Cinema

ore 17.00 letture ad alta voce per adulti e bambini

ore 18.00 una comunità che legge e condivide

incontro con Silvana Sola, presidente IBBY Italia





L’Asta Silenziosa

Una giornata dedicata alle immagini e alle storie nei libri per ragazzi, con – nella mattinata - una lectio magistralis di Chiara Rapaccini, tra le più amate illustratrici italiane. (ingresso libero fino a esaurimento dei posti).

Dalle 17.00 si potrà - silenziosamente - segnare la propria offerta, rilanciarla se necessario, in attesa dell’aggiudicazione delle tavole d’autore che avverrà alle 18.30 con un aperitivo per festeggiare i libri e la lettura.

Un’occasione per scoprire il lavoro di illustratrici e illustratori, ma soprattutto per conoscere e sostenere la sezione italiana di IBBY. Un’occasione per fare regali di Natale speciali: le tavole in mostra e l’iscrizione a IBBY Italia. Per partecipare ad un lavoro prezioso, perché il vero regalo che possiamo fare a tutti noi è quello di crescere lettori.



IBBY - International Board on Books for Young People

IBBY International Board on Books for Young People è la più grande organizzazione internazionale no-profit impegnata a difendere il diritto di ogni bambino ai libri e alla lettura. Fondata nel 1953, la rete IBBY conta oltre 70 sezioni nazionali che lavorano per promuovere e far circolare i migliori libri per ragazzi; sostenere l'accesso ai libri e alla lettura ovunque nel mondo; stimolare la ricerca sulla letteratura e la produzione editoriale per l'infanzia e l'adolescenza; incoraggiare la formazione e l'aggiornamento per chi lavora in ambito educativo.

IBBY Italia è la sua sezione nazionale e ne persegue gli obiettivi. Promuove la migliore letteratura per ragazzi italiana, i suoi autori, illustratori, traduttori curando le candidature ai più prestigiosi premi internazionali: Hans Christian Andersen Award, Astrid Lindgren Memorial Award, IBBY Honour List, Biennale di Illustrazione di Bratislava, Outstanding Books for Young People with Disabilities, IBBY Asahi Reading Promotion Award.

IBBY Italia sostiene progetti di promozione alla lettura, in tutti i luoghi, con particolare attenzione alle aree in cui il libro per ragazzi va sostenuto con speciali iniziative dedicate.

IBBY Italia contribuisce alla ricerca e riflessione sui libri per ragazzi. In rete con esperti e associazioni, ha creato un focus speciale sulla disabilità con l'obiettivo di valorizzare i libri per ragazzi in relazione a questo tema che dialoga con la comunità internazionale.

