Roma, anziano perde la strada di casa: i vigli urbani lo notano e lo riportano al sicuro

Roma, disavventura a lieto fine per un 87enne. L'anziano, che era uscito di casa per andare a ritirare pensione, aveva perso la strada di casa, quando i vigili urbani lo hanno notato mentre vagava in evidente stato confusionale.

È accaduto nel quartiere di Tor Marancia. Gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale di Roma Capitale, durante un normale servizio di viabilità, sono stati allertati da alcuni cittadini e hanno trovato l'87enne mentre vagava disorientato in via dell'Accademia del Cimento. I vigili urbani si sono subito sincerati delle sue condizioni e, dopo averlo rassicurato e guadaganato la sua fiducia, hanno scoperto che l'anziano, residente nel quartiere Marconi, si era perso.

I vigili urbani hanno subito attivato le ricerche dei familiari e, allo stesso tempo, hanno assistito l'anziano, provato anche dal caldo torrido. Grazie all'intervento della pattuglia, l'87enne ha potuto fare ritorno a casa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 11:58

