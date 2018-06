Giovedì 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un sabato con tanti appuntamenti a Cinecittà World. Si comincia dalla mattina alle 11,30 con il casting per il nuovo spettacolo Biancaneve e i sette nani: saranno selezionati giovanissimi attori e attrici di età compresa tra gli 8 e i 14 anni presso il Teatro Trucchi da Paura, in Cinecittà Street.Si prosegue con la Tuning Fest dalle 16,30: più di 500 auto modificate, una più originale dell'altra, riempiranno il Parco per sfidarsi in una gara di stile, rombo e audio con finali a titolo nazionale. L'iniziativa continuerà domenica 17 giugno e si concluderà alle 22 con la sfilata Miss Tuning Night e la premiazione. Nelle 6 aree di Cinecittà World sarà allestito un vero e proprio villaggio dei motori.Sempre sabato, ma alle 21,30, sarà di scena Burlesque Show, presso il Circo Fellini: sensuali ballerine, spettacolari costumi e strip-tease di altri tempi intratterranno il pubblico per circa un'ora con numeri da circo, 6 artisti e un'affascinante cantante.Lo spettacolo sarà riproposto anche 23, 28, 29 e 30 giugno.E proprio dal 28 al 30 giugno l'Apocalisse si scatenerà su Cinecittà world, con il Campionato Italiano Fuochi d'Artificio. Le migliori aziende pirotecniche nazionali si sfideranno in tre serate di fuoco per dare vita a un avvenimento senza precedenti nel panorama degli spettacoli all'aperto.