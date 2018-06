Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A Cinecittà World da domani a domenica 24 giugno, è di scena l’anteprima di Expo Universale 2019: lo splendore della cultura dei Popoli a Roma, primo festival internazionale.La rassegna delle culture e dei popoli di tutto il mondo arriva nel parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma con artisti provenienti dalle varie comunità straniere presenti in Italia, con spettacoli in anteprima di danze, canti, fitness, arti marziali, gare e seminari sportivi, musica e competizioni di bellezza.Saranno presenti anche stand con percorsi enogastronomici e si potrà partecipare a workshop di ogni genere. All’iniziativa partecipano diversi Paesi: Africa, Russia, America Latina, Sri Lanka, Filippine, RomaniaSempre sabato 23, ma alle 21,30, sarà di scena anche Burlesque Show, presso il Circo Fellini: sensuali ballerine, spettacolari costumi e strip-tease di altri tempi intratterranno il pubblico per circa un’ora con numeri da circo, 6 artisti e un'affascinante cantante.Lo spettacolo sarà riproposto anche il 28, 29 e 30 giugno.Domenica, inoltre, approda nel parco di Castel Romano il Cinecittà World Pride in collaborazione con Queen Factory con uno spettacolo e DJ set in Cinecittà Street dalle 18 alle 20 e dalle 20,30 nel Circo Fellini, la nuova avventura "en travestì" dal titolo Queen Factory - Revolution Edition. A metà tra il talent show e la sua essenza di varietà, Queen Factory è un colorato divertissement con regole ferree ed estremamente precise, che metteranno a dura prova le giovani concorrenti che lotteranno per la corona di Regina.