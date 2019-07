Quarticciolo, parte la riqualificazione degli immobili Ater: investimenti per 3,6 milioni di euro

Venerdì 12 Luglio 2019, 15:43

Ha preso il via la riqualificazione dei complessial. Nel quartiere sono state inaugurate le nuove aree ludiche previste nel complesso di via Ostuni e contestualmente i lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico negli stabili di via dei Larici.Con l’occasione è stato presentato il progetto per la ristrutturazione dei complessi residenziali di via Ugento e per la realizzazione di aree giochi e di relax nel complesso di via dei Larici. Gli investimenti dell’Ater per la rinascita del Quarticciolo ammontano a 3,6 milioni di euro di cui 2,5 sono stati già impiegati per gli immobili di Via dei Larici, mentre sono in programma spese per 1,15 milioni per Via Ugento e Via Larici."Un altro importante traguardo - ha dichiarato l’assessore regionale alle Politiche Abitative, Massimiliano Valeriani - che conferma l’impegno della Regione e l’interesse nel portare a termine un percorso di qualificazione in tutte le nostre zone. Sappiamo che ci sono ancora tante cose da fare, ma questo dimostra che il nostro e l’impegno dei cittadini sta dando i risultati sperati. Quando si realizzano attrezzature per bambini e ragazzi la soddisfazione è maggiore perché diamo loro la possibilità di fare sport in città e trascorrere il tempo libero in modo attivo, nell’ottica di incrementare anche il livello di salute".Parole di soddisfazione anche per il Direttore dell’Ater Andrea Napoletano: "E’ un giorno importante, dichiara, abbiamo lavorato e lo continueremo a fare senza sosta affinché questa, come ogni zona di Roma, abbia la propria riqualificazione. Pensare che ogni zona abbia anche un piccolo centro sportivo è sicuramente un valore aggiunto per la comunità perché significa creare opportunità all’interno del contesto edilizio e sociale di abbellimento".