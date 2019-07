Sul Nove torna la Bignardi e Belve finisce in gabbia

Venerdì 12 Luglio 2019, 12:17

Per la Bignardi si tratta di un gradito ritorno sul palcoscenico e per Nove di un buon investimento, visto che gli one to one funzionano, soprattutto in seconda serata. E l’ex direttore di Rai3 ha sempre un buon seguito tra i radical chic.Un programma che ha chiuso la stagione con una media del 2,5% di share (una delle più alte della rete) e che ha ospitato tutti personaggi di prima fascia, a testimonianza del peso del programma. La Fagnani ha intervistato tra gli altri Mara Carfagna, Giorgia Meloni, Alessandra Mussolini, Giuliana De Sio, Massimo Giletti, Barbara Palombelli, Alba Parietti, Alfonso Signorini, Claudia Gerini, Simona Ventura e perfino una camorrista.Quello che stupisce è l’autorete del Nove. Perché togliere un programma che va? A La7 se arriva Floris mica mandano via Formigli. Anzi, prendono pure Giletti. Se l’impronta della rete è il talk di successo diventa strategico aumentarne il numero, tanto ognuno ha la sua personalità e il suo stile. Non ci sono doppioni. Semmai si tratta di un genere che funziona e caratterizza la rete. Sul Nove invece arriva la Bignardi e Belve finisce in cantina. Perché togliere un programma collaudato se l’one to one ottiene risultati e dà un’impronta a una rete che finora sta ancora tra l’ibrido e l’oblio? Mah, una scelta che appare inspiegabile (anche per il popolo social). A meno che Beppe Caschetto, l’agente della Bignardi (ma anche di Crozza e della Raffaele, il cui flop fa ancora male) abbia consigliato ai vertici della rete di mettere in gabbia Belve. Dagospia direbbe Ah… saperlo.