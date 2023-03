Premio Mario Sarzanini, la seconda edizione: tra i vincitori anche Fiorello

ROMA – E' andata in scena nell'Aula Magna dell'Università Guglielmo Marconi in Via Vittoria Colonna la seconda edizione del premio giornalistico Mario Sarzanini, lo storico giornalista di cronaca giudiziaria scomparso il 18 marzo del 2021 ad 86 anni. Alla premiazione hanno partecipato tantissime persone tra giornalisti, avvocati, magistrati, amici, ad aprire la serata è stato il videoricordo di Mario con le parole dei figli, Fiorenza vicedirettore del Corriere della Sera, Roberta ed Enrico anche loro giornalisti, il primo ad essere premiato è stato Rosario Fiorello, che ha ricevuto il riconoscimento per la spensierata rassegna stampa su Rai2: “Non mi capita spesso di essere così emozionato – ha esordito Fiorello mentre ritirava il premio dalla conduttrice Filomena Leone - Ringrazio tutti, la famiglia Sarzanini che forse voleva abbassare il livello (riude, ndr) e sapere che Mario mi stimava mi rende felice”.

Poi ha svelato: “Quella che avete sentito questa mattina non era una imitatrice della Meloni ma era proprio lei”. Ad Alessio Fusco del Tg Mediaset è andato il riconoscimento per la tv, a premiarlo è stata la nota conduttrice Enrica Bonaccorti: “Sono orgogliosa di essere qui, il giornalismo è importante perché può dare gli strumenti a tutti per farci delle opinioni vere e per la società: il più bel complimento fu di Sergio Zavoli che mi disse che ero una giornalista prestata allo spettacolo”.

A Francesca Mannocchi, giornalista della Stampa, è andato il premio per la carta stampata per i reportage dall'Ucraina: “Un premio per la memoria di un maestro - ha detto la cronista - oltre che un atto di amore verso questa professione. Dedico questo premio a tutte le persone che mi hanno affidato le loro vite per raccontarle”. Premiata anche Lara Sirignano dell'Ansa per la notizia della cattura di Matteo Messina Denaro: “Servirebbero tanti Mario nelle nostre redazioni ma oggi per nostra sfortuna non ci sono più”. La giornalista che ritirando il premio ha ricordato i tanti colleghi precari che lavorano senza garanzie. Tra gli altri premiati anche Francesco Costa (vicedirettore de il Post), Gianluca Teodori (Rds) e Alessandro Iapino (responsabile ufficio stampa ospedale Bambino Gesù).

''Di Mario voglio ricordare che non e' stato solo maestro di giornalismo ma di vita'', ha ricordato il presidente della giuria Andrea Balzanetti, uno dei tantissimi giornalisti che hanno iniziato proprio con Sarzanini la carriera. La Giuria del Premio, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio, è composta da Andrea Cappelli, Luigi Contu, Emma D'Aquino, Guido D'Ubaldo, Massimo Martinelli, e Andrea Pucci, a consegnare i riconoscimenti oltre ad Enrica Bonaccorti anche Davide Desario, direttore di Leggo, Gian Ettore Gassani, Francesco Cognetti e Carla Cace.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 22:49

