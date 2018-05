Poste Italiane mostra i muscoli: inaugurato il mega impianto di Pomezia

Quando hai 60 milioni di pacchi da consegnare in un anno, diventa necessario avere a disposizione delle strutture mega galattiche per portare a termine un servizio così colossale. Il Gruppo Poste Italiane ora potrà gestire e provvvedere a ricoprire anche il centro sud grazie al nuovo centro di Logistica di SDA, Corriere Espresso con sede a Pomezia. Con una superficie di 18mila mq coperti e 17mila scoperti, la sede di Pomezia è tra i magazzini più grandi del network in Italia. La nuova struttura, presso la quale lavoreranno a regime circa 60 persone, è in grado di gestire oltre 32mila colli al giorno (8 milioni l’anno) e contribuisce a potenziare l’offerta di servizi di logistica centralizzando in un unico polo le attività legate all’e-commerce dell’Area Centro-Sud.



L’apertura del nuovo centro di Logistica SDA, che si affianca ai due già esistenti a Gorgonzola (Milano) e Oppeano (Verona), si colloca nel percorso di trasformazione avviato da Poste Italiane che punta ad avere un ruolo di leadership sempre maggiore in questo segmento di mercato, grazie ad una consolidata struttura logistica e alle rete di consegna più capillare del Paese: 4.500 corrieri e 30mila portalettere che distribuiscono corrispondenza e pacchi su tutto il territorio nazionale.

