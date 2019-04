Porta di Roma, un weekend con l'Esercito per l'orientamento al futuro

La Galleria Porta di Roma si schiera a fianco all'Esercito Italiano ospitando, da giovedì 11 a domenica 18 aprile, "Mira al tuo futuro", l'iniziativa con la quale la Forza Armata si presenta agli ospiti del Centro commerciale attraverso mostre, simulatori, attività interattive, esposizione di mezzi operativi, esercitazioni pratiche e punti informativi. Saranno numerosi i settori espositivi della Galleria che verranno allestiti dal Comando Militare della Capitale con il concorso di personale, materiali e mezzi di numerosi Reparti dell’Esercito.



I visitatori potranno cimentarsi in attività interattive, quali l’arrampicata di roccia artificiale con l’assistenza di istruttori militari del 9°reggimento alpini. Sarà esposto il robot “MK8–Plus II” usato per la neutralizzazione degli ordigni esplosivi dagli artificieri del 6° reggimento genio pionieri.



Presso il Posto Medicazione Avanzato del Comando Logistico dell’Esercito sarà possibile attuare alcune misure di prevenzione della salute. In particolare, saranno effettuate dal personale sanitario misurazioni della pressione arteriosa e dell’indice glicemico, e, per il pubblico femminile, saranno illustrate tecniche di autodiagnosi per la prevenzione dei tumori al seno.



Per gli sportivi, assistiti da istruttori del 186°reggimento paracadutisti “Folgore”, sarà allestito il percorso di “Military Fitness” che permetterà, attraverso particolari esercizi fisici, di misurarsi con le proprie capacità motorie.



Sarà anche possibile apprendere dagli istruttori della Scuola di Fanteria alcune tecniche del Metodo di Combattimento Militare (MCM), una disciplina nata 2014 e inserita nei programmi addestrativi dei Reparti dell’Esercito come sistema di combattimento a distanza ravvicinata, che risponde alle peculiari esigenze operative dei militari.



Per gli appassionati di volo, il Comando Aviazione dell’Esercito esporrà un elicottero A129 “Mangusta” e allestirà due postazioni con il simulatore di volo “ROLFO” che consentirà di vivere un'esperienza realistica pilotando aerei ed elicotteri militari disponendo di tutti i comandi presenti in una vera cabina di pilotaggio.



Nel pomeriggio delle giornate di sabato e domenica sono altresì previste esibizioni della fanfara dei bersaglieri in congedo e della Banda dell'Esercito.



Nella Galleria Commerciale, infine, personale qualificato sarà a disposizione per fornire informazioni e materiale illustrativo sulle diverse possibilità di reclutamento e sulle prospettive di sviluppo professionale.