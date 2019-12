Il tour europeo dei Pink Sonic band arriva in Auditorium

È rock puro quello dei Pink Sonic, live al Parco della Musica con lo European Pink Floyd tour. Stile Gilmour, utilizzo della stessa strumentazione pinkfloydiana, spettacolarità di luci e laser, per uno show che ricrea in modo maniacale l’atmosfera di una delle band più importanti al livello mondiale. Francesco Pavananda e soci saranno sul palco per 140 minuti, scanditi dal ritmo della passione e dell’energia secondo un progetto unico nel suo genere.



Come descriverebbe questo show?

«Uno spettacolo musicalmente e scenograficamente straordinario».



Cosa ritiene importante per la riuscita di un simile evento?

«Rappresentare al meglio quella che è una parte rilevante della storia della musica rock».



Com’è ricreare l’atmosfera dei concerti dei Pink Floyd?

«Occorre davvero una grande preparazione al livello interpretativo, tecnico musicale e scenografico».



Lei è fondatore e direttore artistico del progetto

«Sì, è un compito impegnativo; ma mi appassiona perché mi piace vivere l’arte in ogni suo aspetto».



Quali passioni coltiva oltre la musica?

«Mi affascina osservare le espressioni artistiche dell’essere umano che siano riversate in un quadro, in musica, in una scultura, un libro; o un film».



Vive in un luogo isolato in montagna: perché?

«Amo stare in mezzo alle persone, frequentarle, conoscere le dinamiche sociali; ma sono anche un introverso. Vivo in costante meditazione, amo la solitudine e la natura».



Cosa ci si deve aspettare dal live romano?

«Un palco pervaso dall’essenza dei Pink Floyd: chi si siederà in teatro avrà la sensazione di trovarsi a un loro concerto». Venerdì 20 Dicembre 2019, 08:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA