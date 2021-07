Partiti i saldi al McArthurGlen Designer Outlet di Castel Romano: flussi ordinati e senza code

Partiti, finalmente, gli attesissimi saldi estivi presso il McArthurGlen Designer Outlet di Castel Romano, dove si respira un atmosfera di ritorno alla normalità, con molte famiglie a passeggio nei viali alberati o sedute ai tavolini dei bar. L’affluenza è stata regolare sin dalle 9.00, con flussi ordinati e senza code agli ingressi.

“Siamo soddisfatti pur registrando un andamento leggermente inferiore al 2019 (nel 2020 i saldi iniziarono ad agosto, ndr): consideriamo fisiologico un piccolo calo in un periodo di lenta ripresa" - ha commentato Enrico Biancato, Centre Manager di Castel Romano Designer Outlet - Tra i trend più richiesti spiccano la moda mare, lo sportwear, e in generale un vestire comodo e di qualità anche in città”. Molto bene l’abbigliamento donna, con sconti che arrivano fino al 50% in meno dal prezzo outlet. Molto apprezzati i nuovissimi negozi di Armani, Aspesi, Sergio Rossi e sempre premiati i punti vendita di Elisabetta Franchi, Liu Jo, Peserico. Molto gettonato il nuovo store di Sundek, che presenta le ultime novità mare per i più giovani.



Castel Romano Designer Outlet è aperto tutti i giorni dalle 9,00 alle 21,00. Il Centro è servito da un ampio parcheggio: come sempre nel periodo di Saldi viene garantito supporto alla viabilità. Per chi scegliesse di non utilizzare l’automobile, è attivo tutti i giorni lo shuttle bus da Roma Termini, due corse giornaliere con partenza alle ore 10,00 e alle 12,00, ritorno alle ore 16,00 e alle 18,30.

