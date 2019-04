Parco Leonardo, il cast del film “Ma cosa ci dice il cervello” saluta i suoi fan all’Uci Cinema domenica 21 aprile

Domenica 21 aprile alle ore 19 e 30 ad accogliere gli attori del cast Paola Cortellesi, Stefano Fresi ed il regista Riccardo Milani per presentare il loro nuovo film commedia : “Ma Cosa Ci Dice il Cervello” all’Uci Cinema di Parco Leonardo, sarà il padrone di casa Edoardo Francesco Caltagirone.



Gli attori presenteranno in sala il film, dopo aver salutato,abbracciato e aver fatto i selfie con i loro fan sul red carpet e photocall allestito per l’occasione nel foyer del cinema. Tra gli inviti ai colleghi Vip curati da Antonio Flamini e Marzia Caltagirone: Milena Miconi, Demetra Hampton, le gemelle Squizzato, Adriana Russo, Gianni Franco, Nadia Bengala, Silvia Anastasi, Angela Achilli, Beppe Convertini, Yassim Kassim Saleh, Lucia Stara, Claudia Cavalcanti, Manuela Morabito, Valter D’Errico, Antonella Ponziani, Nadia Rinaldi © RIPRODUZIONE RISERVATA