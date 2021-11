Ostia, col nubifragio si allaga ancora il lungomare: stesse scene del 2007 e del 1981

Roma viene colpita da un nubifragio e Ostia finisce di nuovo sott'acqua. Sarà anche vero che le precipitazioni si fanno più intense e violente per via del cambiamento climatico, ma il litorale della Capitale, ieri, si è ritrovato alle prese con un problema annoso.

L'impressionante quantità di pioggia caduta su tutto il territorio di Roma ha causato danni e allagamenti ovunque, ma quello che si è visto nel lungomare di Ostia riporta immediatamente al passato, più o meno remoto. E non sembra esserci una via d'uscita. Il tratto di lungomare che si è allagato ieri, causando enormi disagi alla viabilità, è lo stesso che era finito sommerso dall'acqua già nel 2007 e nel lontano 1981.

Immagini ben scolpite nella memoria degli abitanti di Ostia, condannati a riviverle ciclicamente. L'intensità della pioggia da sola non può giustificare simili allagamenti su un tratto di strada fondamentale per la viabilità interna ed esterna. È chiaro che qualcosa sia mancato, nella pulizia dei tombini e delle caditoie, probabilmente mai svolta in maniera periodica e regolare. La nuova giunta comunale e quella municipale potrebbero semplicemente vedere queste immagini per capire da cosa si deve partire se si vuole davvero cambiare in meglio Roma.

