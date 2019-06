di Emilio Orlando

Stava giocando con il cancello scorrevole, quando è rimasto schiacciato ed è in fin di vita. La struttura metallica è uscita dal binario di guida e le è caduta addosso. La vittima del dramma si chiama Matteo è un bambino di cinque anni rimasto ferito in maniera gravissima e trasportato in eliambulanza al Gemelli in codice rosso.



Il raccapricciante episodio è avvenuto ad Ostia Antica, ieri pomeriggio dopo le 18, in via Antonio Rivautella nella zona della Longarina. I soccorsi sono intervenuti dopo la chiamata dei genitori del piccolo. I vigili del fuoco ed il personale dell'autoambulanza dell'Ares 118 hanno alzato il cancello che lo aveva schiacciato liberandolo ma le sue condizioni sono apparse preoccupanti sin da subito. I carabinieri hanno sequestrato il manufatto metallico per fare le verifiche necessarie e stabilire anche eventuali responsabilità. Ancore poco chiare le cause dell'accaduto. Tecnicamente il cancello era ancorato lungo le guide e non poteva cadere. Forse qualcosa ha ceduto forse perché Matteo si stava arrampicando sulla superfice. Alcuni testimoni residenti puntano il dito sul ritardo nell' arrivo dell'ambulanza. «L' autoambulanza è arrivata dopo quaranta minuti dalla chiamata denuncia Bruno Moccia uno dei primi ad aver sentito il rumore del cancello che cadeva ed essere accorso per sollevarlo mi moglie ha fatto la chiamata d' emergenza alle 18,15».



Il bambino è stato portato in eliambulanza al Gemelli dove è stato ricoverato in rianimazione con «L' intervento - come spiega la direzione dell'Ares 118 è avvenuto in nove minuti dall' attivazione della procedura dopo la chiamata che è giunta alle alla nostra centrale operativa alle ore 18.27. I nostri mezzi, automedica e ambulanza sono arrivati 18.36». Martedì 4 Giugno 2019, 05:01

