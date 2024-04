Omicidio Willy, Belleggia portato in carcere: sconterà 23 anni. Il timore per la vendetta dei fratelli Bianchi: «È un infame»

di Redazione Web

Due condanne definitive e un nuovo appello. Non è ancora chiusa la vicenda dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte, il 21enne ucciso durante un pestaggio a Colleferro la sera del 6 settembre 2020. I fratelli Bianchi dovranno tornare in aula per un appello bis limitatamente alle attenuanti generiche che gli erano state riconosciute nel primo processo di secondo grado e che aveva portato ad abbassare la condanna dall'ergastolo a 24 anni. Ora i due rischiano nuovamente la condanna del carcere a vita.

Sono invece definitive le condanne a 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli, gli altri due del branco che aggredirono il 21enne. Belleggia, l'unico dei tre che si trovava ai domiciliari, ha raggiunto gli altri in carcere. Trasferito dai carabinieri nel penitenziario di Velletri, ora «spera di poter continuare a studiare», dice l'avvocato Vito Perugini. «Si stava laureando in ingegneria, era al terzo anno, speriamo ci autorizzino a continuare le lezioni in via telematica dal carcere», continua.

La paura per la vendetta dei Bianchi

Francesco Belleggia si trovava a domiciliari da tre anni e mezzo.

