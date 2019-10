Omicidio Sacchi, il papà in lacrime: «Mio figlio pulito, è morto senza sapere perché» DIRETTA

Ad oggi non è ancora stato dato il nulla osta per i funerali di Luca, ma abbiamo deciso di incontrare i giornalisti per correggere il tiro sulla dinamica della vicenda e chiarire alcuni aspetti raccontati in modo non corretto».

Così all'Adnkronos l'avvocato Paolo Salice, legale della famiglia Sacchi, pochi minuti prima della conferenza stampa indetta dalla famiglia di Luca Sacchi.

Per la prima volta parla Alfonso Sacchi, papà del 24enne ucciso, sembra, in una rapina finita in tragedia in zona Caffarella. Si tiene oggi, alle 16.40, all'Appia Park Hotel di via Appia Nuova, non lontano dalle strade dell'omicidio della scorsa settimana, la prima conferenza stampa ufficiale della famiglia assieme ai due legali Paolo Salice e Armida.

una frase secondo cui per la famiglia Sacchi è immorale difendere Anastasia, sono parole erroneamente intercettate. Quando si parla di lei bisogna camminare con piedi di piombo. Allo stato lei è persona offesa». Lo ha detto il legale di Alfonso Sacchi, papà di Luca, il 24enne ucciso a Roma, nel corso di una conferenza stampa indetta dalla famiglia nella Capitale.



«Mio figlio era stupendo e sempre col sorriso, sempre pronto allo scherzo e aveva tanta voglia di vivere. Tutti lo conoscevano per il bravo ragazzo che era. Gli dicevo di non fidarsi e di stare attento anche a suo fratello. Aveva passione per lo sport. Dopo la morte ho indossato anche i suoi indumenti per prendere coraggio». Lo ha detto Alfonso Sacchi,

Il

contatto

con i pusher, nell'ordinanza indicato come «conoscenza intima» di Luca Sacchi, è «un ragazzo che mio figlio conosceva: questa persona l'aveva rivista da 5 o 6 mesi, si conoscevano dai tempi del liceo». Così Alfonso Sacchi.



«Il giorno dopo l'omicidio ho abbracciato Anastasia, è venuta a casa. Ha dormito con noi. Da allora non l'ho più vista. Poi solo contatti telefonici per saper come stavamo. L'ultimo sabato. Anastasia continuava a dire di essere stata aggredita. Aveva il collarino, la nostra famiglia ha pianto con lei». Così Alfonso Sacchi.



«Non so cosa sia successo, chiedo giustizia. Forse Luca è morto senza neanche sapere il perché». Ancora Alfonso Sacchi.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 17:08

