Nonna Fiorella, 97 anni, il messaggio commovente su Facebook: «Cerco i miei compagni di liceo»

Fiorella Ingrao ha 97 anni, è nata nel 1925 e vorrebbe tanto rivedere i suoi compagni di classe. L'anziana signora si affida allo strumento più popolare per rintracciare i suoi vecchi amici ed amiche, i social e scrive una lettera di suo pugno affidandola al passaparola della rete: «Sono Fiorella e vorrei contattare qualche compagna o compagna del Liceo Giulio Cesare».

Amici del liceo

Si tratta di uno dei licei più famosi di Roma, sito in Corso Trieste, dove Fiorella ha studiato dal ginnasio fino all'esame di maturità. La lettera scritta su un foglio a quadretti con la penna, di questi tempi una rarità, è stata poi fotografata e messa su Facebook nella speranza che qualcuno realizzi il sogno di nonna Fiorella.

La lettera

«Mi farebbe piacere contattare via internet qualche compagna o compagno di scuola del Liceo Ginnasio Giulio Cesare in Corso Trieste a Roma dove abbiamo frequentato sia il ginnasio che il liceo (sezione B) fino alla maturità» sono le parole dell'appello condiviso sul gruppo Facebook del quartiere Trieste-Salario. Tra l'altro Fiorella ha fatto tesoro di quel percorso formativo, tanto che dopo ha insegnato matematica e fisica al liceo classico Caterina Volpicelli, non distante da lì, a Porta Pia.

L'aiuto della nipote

"Scrivo qui perché è l'unico canale di contatti che forse potrà aiutarmi ad esaudire un piccolo ma importante desiderio per la mia nonnina di 97 anni. Ieri mi ha chiamata a casa - ha aggiunto Valentina, la nipote di Fiorella Ingrao, - e mi ha detto che, facendo fede sulla mia 'giovane' età e sulla mia esperienza con i social, avrei dovuto trovare il modo di inviare questo messaggio su internet».

