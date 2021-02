I nomi più trendy per i nuovi nati sono Greta e Diego: effetto Maradona e Thunberg

Chissà se saranno forti a giocare a calcio. Di sicuro i 224 neonati hanno un nome sacro per gli amanti del pallone: Diego. Fatto sta che da novembre a dicembre c’è stata un’impennata di registrazioni all’anagrafe. È l’effetto Maradona, il giocatore più forte di sempre, scomparso proprio il 25 novembre scorso. E tra le femmine? Vince l’ambiente, nella Capitale infatti nell’ultimo anno sono nate 115 “Greta”, impossibile non pensare che le coppie ecologiste non si siano ispirate alla giovane Thunberg.



Sono questi i due nomi in forte ascesa, tra i 24082 bambini nati a Roma nel 2020: nomi raccolti dagli uffici dell’Anagrafe del Campidoglio in piena pandemia, che hanno dato speranza nel futuro in un periodo decisamente buio. E così l’Assessore all’Anagrafe, Antonio De Santis, ha chiesto agli uffici comunali di estrapolare per Leggo le classifiche dei nomi più quotati. Ed emerge che, oltre alle stelle nascenti Diego e Greta, batte ogni record Leonardo: già in forte ascesa tra i neonati negli ultimi anni, nel 2020 ha raggiunto quota 650. Un fenomeno spiegabile con la ricorrenza dei 500 anni della morte di Leonardo da Vinci, celebrata in Italia nel 2019 con eventi spettacolari. Un record che sarà difficile da battere visto che sul podio seguono, a distanza di 200 bambini e oltre, Lorenzo e Tommaso.

Tra le femminucce invece restano salde in cima Sofia, Giulia e Aurora, sempre tra le più quotate degli ultimi anni, mentre precipita al 20° posto con 100 preferenze Martina: un brusco calo, dopo aver mantenuto per anni le prime posizioni. Non sembrano aver avuto appeal invece i nomi dei bimbi vip, a cominciare dal Leon di casa Ferragnez che a Roma, finora, è stato dato solo a 3 bambini. E i nomi stranieri? Piacciono più alle femminucce che hai maschietti: ci sono 111 neonate che si chiamano Isabel e 130 Nicole. Per trovare invece dei nomi stranieri da maschio bisogna scendere sotto lo “sbarramento” delle 100 preferenze e così si incontrano 99 bambini di nome Samuel, 84 Gabriel, 81 Manuel e 79 piccoli Thomas.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Febbraio 2021, 08:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA