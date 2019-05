Monterotondo, i funerali del papà vuolento ucciso dalla figlia. Deborah e la mamma non ci sono

Giovedì 23 Maggio 2019, 15:04

Un lungo applauso ha accolto sul sagrato della parrocchia Santa Maria Vergine del Carmelo, il feretro di, quarantaduenne didopo che quest’ultima insieme alla madre ed alla nonna si erano difese dalla furia dell’uomo che voleva aggredirle.Alla ventenne è stata riconosciuta dalla procura di Tivoli la. Alle esequie è intervenuta moltissima gente del paese a venti minuti dalla Capitale. L’omelia del parroco ha seguito la lettura di un passo del Vangelo di San Matteo, dove l’evangelista dice: “Beati i poveri perché di essi è il regno di Dio”.Il sacerdote ha invitato l’assemblea a meditare sulla morte, senza entrare in polemica su quanto accaduto. Ha sottolineato l’importanza della riflessione. «Lorenzo troverà la luce anche nel percorso buio della morte. Non esiste dolore che non può essere mitigato da Dio», ha detto il religioso. La figlia Deborah e la madre Antonietta non erano presenti al funerale, per evitare che si verificassero tensioni e problemi di ordine pubblico tra parenti.